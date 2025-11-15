Marché de Noël Assajuco Impasse de la Madeleine Dieuze

Marché de Noël Assajuco

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’Assajuco organise un grand marché de Noël en présence du Père Noël.

Venez trouver vos décorations de l’année à moindre prix.Tout public

0 .

Impasse de la Madeleine Assajuco Emmaüs Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 84 98

English :

Assajuco organizes a big Christmas market in the presence of Santa Claus.

Come and find your year’s decorations for less.

German :

Assajuco organisiert einen großen Weihnachtsmarkt in Anwesenheit des Weihnachtsmannes.

Kommen Sie und finden Sie Ihre Dekorationen für das ganze Jahr zu günstigeren Preisen.

Italiano :

Assajuco organizza un grande mercatino di Natale alla presenza di Babbo Natale.

Venite a trovare le decorazioni per il vostro anno a basso costo.

Espanol :

Assajuco organiza un gran mercado navideño en presencia de Papá Noel.

Ven y encuentra los adornos de tu año por menos.

