Marché de Noël Assajuco Impasse de la Madeleine Dieuze

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-15
L’Assajuco organise un grand marché de Noël en présence du Père Noël.
Venez trouver vos décorations de l’année à moindre prix.Tout public
Impasse de la Madeleine Assajuco Emmaüs Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 84 98
English :
Assajuco organizes a big Christmas market in the presence of Santa Claus.
Come and find your year’s decorations for less.
German :
Assajuco organisiert einen großen Weihnachtsmarkt in Anwesenheit des Weihnachtsmannes.
Kommen Sie und finden Sie Ihre Dekorationen für das ganze Jahr zu günstigeren Preisen.
Italiano :
Assajuco organizza un grande mercatino di Natale alla presenza di Babbo Natale.
Venite a trovare le decorazioni per il vostro anno a basso costo.
Espanol :
Assajuco organiza un gran mercado navideño en presencia de Papá Noel.
Ven y encuentra los adornos de tu año por menos.
