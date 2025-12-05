Marché de Noël Association Activ’sénior Activ’Senior Valence
Marché de Noël Association Activ’sénior Activ’Senior Valence vendredi 5 décembre 2025.
Début : 2025-12-05 14:00:00
fin : 2025-12-05 17:00:00
2025-12-05
Marché de Noël pour faire le plein de cadeaux !
Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com
English :
Christmas market to stock up on gifts!
German :
Weihnachtsmarkt, um sich mit Geschenken einzudecken!
Italiano :
Mercatino di Natale per fare scorta di regali!
Espanol :
Mercadillo de Navidad para hacer acopio de regalos
