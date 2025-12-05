Marché de Noël Association Activ’sénior Activ’Senior Valence

Marché de Noël Association Activ’sénior

Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

2025-12-05

Marché de Noël pour faire le plein de cadeaux !

Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com

English :

Christmas market to stock up on gifts!

German :

Weihnachtsmarkt, um sich mit Geschenken einzudecken!

Italiano :

Mercatino di Natale per fare scorta di regali!

Espanol :

Mercadillo de Navidad para hacer acopio de regalos

