Marché de Noël ateliers enfant, balades en calèche… Chateau de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer
Marché de Noël ateliers enfant, balades en calèche… Chateau de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël ateliers enfant, balades en calèche…
Chateau de Regnéville-sur-Mer 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Marché de Noël par l’association Les Lutins de Regnéville-sur-Mer.
Une quarantaine d’exposants bijoux, poteries, linogravure, luminaire, maroquinerie, métiers de bouche cartonnage…
Gâteau fait maison au café de Noël.
Chocolat chaud/thé…
Des foodtrucks dans la cour du château pour déjeuner.
Atelier de Noël gratuit pour enfants ( 4 à 13 ans) de 10 h à 12h et de 14h à 16h.
Balade en calèche (2 euros le tour) de 14h à 16h30.
Grande tombola, tous les tickets sont gagnants 1 euro le ticket
Photo avec le Père Noël. .
Chateau de Regnéville-sur-Mer 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie s.faiderbe@yahoo.fr
English : Marché de Noël ateliers enfant, balades en calèche…
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël ateliers enfant, balades en calèche… Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme