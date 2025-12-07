Marché de Noël Athée-sur-Cher
Marché de Noël Athée-sur-Cher dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Chemin des Dames Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël le dimanche 7 décembre à la salle des fêtes René Bessé et square des anciens combattants à Athée sur Cher. Entrée gratuite de 10h à 18h. Nombreux exposants, marché gourmand, animation, tombola, photo avec le Père Noël, spectacle et chorale des enfants à 10h et 16h. Tartiflette (sur réservation obligatoire auprès de la cantine scolaire Athée sur Cher), restauration et buvette également. .
Chemin des Dames Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 68 09
English :
Christmas market on Sunday December 7 at the Salle des fêtes René Bessé and Square des anciens combattants in Athée sur Cher. Free admission from 10am to 6pm. Numerous exhibitors, gourmet market, entertainment, tombola, photo with Santa Claus, children’s show and choir at 10am and 4pm.
German :
Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 7. Dezember im Festsaal René Bessé und auf dem Platz der Kriegsveteranen in Athée sur Cher. Freier Eintritt von 10 bis 18 Uhr. Zahlreiche Aussteller, Gourmetmarkt, Animation, Tombola, Foto mit dem Weihnachtsmann, Show und Kinderchor um 10 Uhr und 16 Uhr.
Italiano :
Mercatino di Natale domenica 7 dicembre presso la Salle des Fêtes René Bessé e la Square des Anciens Combattants di Athée sur Cher. Ingresso libero dalle 10.00 alle 18.00. Numerosi espositori, mercatino gastronomico, animazione, tombola, foto con Babbo Natale, spettacolo per bambini e coro alle 10.00 e alle 16.00.
Espanol :
Mercado de Navidad el domingo 7 de diciembre en la Sala de Fiestas René Bessé y la Plaza de los Antiguos Combatientes de Athée sur Cher. Entrada gratuita de 10.00 a 18.00 h. Numerosos expositores, mercado gastronómico, animaciones, tómbola, foto con Papá Noel, espectáculo infantil y coro a las 10h y a las 16h.
L’événement Marché de Noël Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2025-11-24 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER