Marché de Noël Athesans-Étroitefontaine
Marché de Noël Athesans-Étroitefontaine vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Les Enfants Enchantés d’Athesans vous invitent à leur marché de Noël à la salle Jean Bosco.
Programme pour les petits et les grands.
Artisans, producteurs, présence du Père Noël.
Repas à réserver. .
salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesenfantsenchantes@gmail.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Athesans-Étroitefontaine a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL