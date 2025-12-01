Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Athesans-Étroitefontaine

Marché de Noël Athesans-Étroitefontaine vendredi 19 décembre 2025.

Marché de Noël

salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône

Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19

2025-12-19

Les Enfants Enchantés d’Athesans vous invitent à leur marché de Noël à la salle Jean Bosco.
Programme pour les petits et les grands.
Artisans, producteurs, présence du Père Noël.
Repas à réserver.   .

salle jean bosco Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   lesenfantsenchantes@gmail.com

