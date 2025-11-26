Marché de Noël Atypique Biscarrosse

Marché de Noël Atypique

Marché de Noël Atypique Biscarrosse samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël Atypique

Place de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Bisc’Atypique et le GEM IriDsens vous proposent des articles créés par nos bénévoles: bougies, décorations de Noël, mini tableaux, réglisses finlandais… et leurs sourires.   .

Place de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 94 35  biscatypique@gmail.com

English :

German : Marché de Noël Atypique

Italiano :

Espanol : Marché de Noël Atypique

L’événement Marché de Noël Atypique Biscarrosse a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Grands Lacs