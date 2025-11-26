Marché de Noël Atypique Biscarrosse

Marché de Noël Atypique

Place de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Bisc’Atypique et le GEM IriDsens vous proposent des articles créés par nos bénévoles: bougies, décorations de Noël, mini tableaux, réglisses finlandais… et leurs sourires. .

Place de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 94 35 biscatypique@gmail.com

Marché de Noël Atypique

Marché de Noël Atypique

