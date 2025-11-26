Marché de Noël Atypique Biscarrosse
Marché de Noël Atypique Biscarrosse samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël Atypique
Place de Gaulle Biscarrosse Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-12-13 à 2025-12-14
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Bisc’Atypique et le GEM IriDsens vous proposent des articles créés par nos bénévoles: bougies, décorations de Noël, mini tableaux, réglisses finlandais… et leurs sourires. .
Place de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 94 35 biscatypique@gmail.com




