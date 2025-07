Marché de Noël… au 15 août ! Charmois-l’Orgueilleux

Marché de Noël… au 15 août ! Charmois-l’Orgueilleux vendredi 15 août 2025.

Marché de Noël… au 15 août !

29 Grande Rue Charmois-l’Orgueilleux Vosges

L’association Les Charmoiseries de Charmois l’Orgueilleux, organise son traditionnel Marché de Noël… au 15 août ! pour la 4ème année consécutive. De 10 h à 18 h au centre du village.

Un véritable marché de Noël, avec guirlandes, décorations, boules de Noël… mais sous le soleil du mois d’août ! Sans oublier le traditionnel vin chaud , rebaptisé pour l’événement en vin chaud glacé et servi frais, spécialité de notre association.

63 exposants seront présents, producteurs et artisans offrant un marché riche et varié. De quoi trouver (eh oui, pourquoi pas ?) ses petits cadeaux de Noël en avance ou tout simplement se faire plaisir.

Vous pourrez vous restaurer sur place auprès des producteurs qui vous proposeront produits salés (ficelles au lard, pâtés..), saucisses grillées avec beignets de pommes de terre, salades de crudités ou encore burgers/frites.

L’association proposera des crêpes et des glaces artisanales pour finir le repas ou pour se faire plaisir dans la journée.

Des chapiteaux, avec tables et bancs, seront à votre disposition pour vous restaurer.

Guy et Anne Marie seront là avec leur orgue de barbarie pour égayer cette journée.

Des passe tête seront à votre disposition, pour faire des photos rigolotes en famille ou entre amis.

Nos Lutins et leurs cousins venus de différents pays, se feront également un plaisir de faire un selfie avec vous !

Nouveauté cette année, un espace détente avec des sièges à l’ombre des arbres fruitiers de l’école mais aussi des jeux en bois avec des animatrices pour vous expliquer les règles.

Enfin, tentez de remporter un panier garni en répondant aux questions de notre quizz qui vous fera découvrir un peu plus notre association et notre village et reprendra les aventures 2024 de nos Lutins.

Les réponses seront à retrouver sur les stands de nos exposants.

Fin du jeu à 16 h 30 et annonce du gagnant vers 16 h 45.

Alors sortez bonnets, pulls de Noël… et à vos traîneaux pour venir passer un moment convivial avec nous !!!Tout public

29 Grande Rue Charmois-l’Orgueilleux 88270 Vosges Grand Est +33 6 72 62 47 46

English :

The « Les Charmoiseries » association in Charmois l?Orgueilleux is organizing its traditional « Marché de Noël? au 15 août! » for the 4th year running. From 10 a.m. to 6 p.m. in the village center.

A real Christmas market, with garlands, decorations and baubles? but under the August sun! And let’s not forget the traditional « mulled wine », renamed « iced mulled wine » for the event and served chilled, a specialty of our association.

63 exhibitors will be on hand, producers and craftsmen offering a rich and varied market. It’s the perfect place to find your Christmas presents in advance, or simply to treat yourself.

You’ll be able to grab a bite to eat from the producers, who’ll be offering savoury products (bacon strings, pâtés, etc.), grilled sausages with potato fritters, raw vegetable salads and burgers/frites.

The association will also be serving crêpes and homemade ice creams to finish off the meal, or to treat yourself during the day.

Marquees with tables and benches will be available for refreshments.

Guy and Anne Marie will be on hand with their barrel organ to brighten up the day.

There will also be a « passe tête » for you to take fun photos with family and friends.

Our elves and their cousins from different countries will also be delighted to take a selfie with you!

New this year, a relaxation area with seats in the shade of the school?s fruit trees, as well as wooden games with entertainers on hand to explain the rules.

Finally, try your hand at winning a gift basket by answering the questions in our quiz, which will help you discover a little more about our association and our village, as well as recounting the 2024 adventures of our Lutins.

Answers can be found on our exhibitors’ stands.

The game ends at 4.30 p.m. and the winner is announced at around 4.45 p.m.

So get out your bonnets, Christmas sweaters? and your sleighs to come and spend a convivial moment with us!

German :

Der Verein « Les Charmoiseries » aus Charmois l’Orgueilleux organisiert zum vierten Mal in Folge seinen traditionellen « Weihnachtsmarkt? bis zum 15. August! Von 10 bis 18 Uhr im Dorfzentrum.

Ein echter Weihnachtsmarkt mit Girlanden, Dekorationen und Weihnachtskugeln, aber unter der Sonne des Monats August! Nicht zu vergessen der traditionelle « Glühwein », der für die Veranstaltung in « eiskalter Glühwein » umbenannt wurde und frisch serviert wird, eine Spezialität unseres Vereins.

63 Aussteller werden anwesend sein, Produzenten und Handwerker, die einen reichhaltigen und abwechslungsreichen Markt anbieten. So kann man (ja, warum eigentlich nicht?) seine kleinen Weihnachtsgeschenke im Voraus finden oder sich ganz einfach eine Freude machen.

Sie können sich vor Ort bei den Produzenten verpflegen, die Ihnen herzhafte Produkte (Speckstreifen, Pasteten usw.), Grillwürstchen mit Kartoffelkrapfen, Rohkostsalate oder auch Burger und Pommes frites anbieten.

Der Verein bietet Crêpes und handgemachtes Eis an, um das Essen abzurunden oder sich tagsüber etwas zu gönnen.

Für Ihr leibliches Wohl stehen Zelte mit Tischen und Bänken zur Verfügung.

Guy und Anne Marie werden mit ihrer Drehorgel den Tag auflockern.

Es gibt auch « passe tête », mit denen Sie lustige Fotos mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden machen können.

Unsere Wichtel und ihre Cousins aus verschiedenen Ländern werden sich ebenfalls freuen, ein Selfie mit Ihnen zu machen!

Neu in diesem Jahr ist ein Entspannungsbereich mit Sitzgelegenheiten im Schatten der Obstbäume der Schule, aber auch Holzspiele mit Betreuern, die Ihnen die Regeln erklären.

Und schließlich können Sie einen Präsentkorb gewinnen, indem Sie die Fragen unseres Quiz beantworten, das Ihnen mehr über unseren Verein und unser Dorf verrät und die Abenteuer unserer Lutins aus dem Jahr 2024 aufgreift.

Die Antworten finden Sie an den Ständen unserer Aussteller.

Ende des Spiels um 16.30 Uhr und Bekanntgabe des Gewinners gegen 16.45 Uhr.

Holen Sie also Mützen, Weihnachtspullover und Schlitten heraus und verbringen Sie einen gemütlichen Moment mit uns!

Italiano :

L’associazione « Les Charmoiseries » di Charmois l’Orgueilleux organizza per il 4° anno consecutivo il tradizionale « Mercatino di Natale? il 15 agosto ». Dalle 10.00 alle 18.00 nel centro del paese.

Un vero e proprio mercatino di Natale, con ghirlande, addobbi e decorazioni, ma sotto il sole di agosto! Senza dimenticare il tradizionale « vin brulé », ribattezzato per l’occasione « vin brulé ghiacciato » e servito freddo, una specialità della nostra associazione.

saranno presenti 63 espositori, produttori e artigiani che offriranno un mercato ricco e variegato. È un ottimo modo per fare i regali di Natale in anticipo o semplicemente per concedersi un regalo.

Potrete mangiare un boccone dai produttori, che offriranno prodotti salati come filetti di pancetta e paté, salsicce alla griglia con frittelle di patate, insalate di verdure crude e hamburger e patatine.

L’associazione servirà anche crêpes e gelati fatti in casa per concludere il pasto o per concedersi una pausa durante la giornata.

Per il rinfresco saranno disponibili tensostrutture con tavoli e panche.

Guy e Anne Marie saranno presenti con il loro organetto per animare la giornata.

Potrete anche scattare foto divertenti con la vostra famiglia o i vostri amici.

Anche i nostri elfi e i loro cugini provenienti da diversi Paesi saranno lieti di scattare un selfie con voi!

Tra le novità di quest’anno, un’area relax con posti a sedere all’ombra degli alberi da frutto della scuola e giochi in legno con animatori a disposizione per spiegare le regole.

Infine, tentate la fortuna di vincere un cesto rispondendo alle domande del nostro quiz, che vi aiuterà a scoprire qualcosa in più sulla nostra associazione e sul nostro villaggio, oltre a raccontare le avventure dei nostri Folletti del 2024.

Le risposte sono disponibili presso gli stand dei nostri espositori.

Il quiz termina alle 16.30 e il vincitore viene proclamato alle 16.45 circa.

Tirate fuori i cappelli, i maglioni natalizi e le slitte per venire a trascorrere un momento di convivialità con noi!

Espanol :

La asociación « Les Charmoiseries » de Charmois l’Orgueilleux celebra por cuarto año consecutivo su tradicional « Mercado de Navidad… el 15 de agosto ». De 10.00 a 18.00 horas en el centro del pueblo.

Un auténtico mercado navideño, con guirnaldas, adornos y chucherías… ¡pero bajo el sol de agosto! Sin olvidar el tradicional « vino caliente », rebautizado para la ocasión como « vino caliente helado » y servido frío, especialidad de nuestra asociación.

habrá 63 expositores, productores y artesanos que ofrecerán un mercado rico y variado. Es una buena manera de adelantar los regalos de Navidad, o simplemente de darse un capricho.

Podrá comer algo de los productores, que ofrecerán productos salados como ristras de tocino y patés, salchichas a la parrilla con buñuelos de patata, ensaladas de verduras crudas y hamburguesas con patatas fritas.

La asociación también servirá crepes y helados caseros para terminar la comida o darse un capricho durante el día.

Se dispondrá de carpas con mesas y bancos para tomar un refrigerio.

Guy y Anne Marie estarán presentes con su organillo para amenizar la jornada.

También podrá hacerse fotos divertidas con su familia o amigos.

Nuestros elfos y sus primos de diferentes países también estarán encantados de hacerse un selfie con usted

Como novedad este año, habrá una zona de descanso con asientos a la sombra de los árboles frutales de la escuela, así como juegos de madera con animadores que te explicarán las reglas.

Por último, pruebe suerte y gane una cesta respondiendo a las preguntas de nuestro concurso, que le permitirá conocer un poco mejor nuestra asociación y nuestro pueblo, así como narrar las aventuras de nuestros duendes de 2024.

Encontrará las respuestas en los stands de nuestros expositores.

El concurso finaliza a las 16.30 horas y el ganador se anunciará hacia las 16.45 horas.

Así que saque sus gorros, sus jerseys navideños… ¡y sus trineos para venir a pasar un momento de convivencia con nosotros!

