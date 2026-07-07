Marché de Noël… au 15 août ! Charmois-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Charmois-l’Orgueilleux

Marché de Noël… au 15 août !

29 Grande Rue Charmois-l’Orgueilleux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Pour la 5ème année consécutive, l’Association Les Charmoiseries organise son traditionnel Marché de Noël…. Au 15 août ! .

Cette année, changement d’horaires ! Il se déroulera de 15 h à 22 h.

Un véritable marché de Noël, avec guirlandes, décorations, boules de Noël… mais sous le soleil du mois d’août ! Sans oublier le traditionnel vin chaud , rebaptisé pour l’événement en vin chaud glacé et servi frais, spécialité de notre association.

De nombreux exposants seront présents, producteurs et artisans offrant un marché riche et varié. De quoi trouver (eh oui, pourquoi pas ?) ses petits cadeaux de Noël en avance ou tout simplement se faire plaisir.

Certains exposants feront également des démonstrations de leur savoir-faire devant vous.

Vous pourrez vous restaurer sur place auprès des producteurs qui vous proposeront produits salés (ficelles au lard, pâtés..), saucisses grillées avec beignets de pommes de terre, salades de crudités ou encore burgers/frites.

L’association proposera crêpes et boissons et vous pourrez également déguster des glaces artisanales ou siroter une bonne bière artisanale.

Des chapiteaux, avec tables et bancs, seront à votre disposition pour vous restaurer.

Comme l’année dernière, des passe tête seront à votre disposition, pour faire des photos rigolotes en famille ou entre amis.

Nos Lutins et leurs cousins venus de différents pays, se feront également un plaisir de faire un selfie avec vous !

Alors sortez bonnets, pulls de Noël… et à vos traîneaux pour venir passer un moment convivial avec nous !!!Tout public

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29 Grande Rue Charmois-l’Orgueilleux 88270 Vosges Grand Est +33 6 72 62 47 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 5th consecutive year, the “Les Charmoiseries” Association is organizing its traditional “Christmas Market.” On August 15!

This year, there’s a change in the schedule! It will take place from 3:00 p.m. to 10:00 p.m.

A real Christmas market, with garlands, decorations, and Christmas ornaments… but under the August sun! Not to mention the traditional %AB mulled wine %BB, renamed for the event as %AB iced mulled wine %BB and served chilled—a specialty of our association.

Many vendors will be there—producers and artisans offering a rich and varied market. It’s the perfect place to find (why not?) your little Christmas gifts early or simply treat yourself.

Some exhibitors will also be demonstrating their craftsmanship right before your eyes.

You can enjoy a meal on-site from the producers, who will offer savory items (bacon-wrapped sausages, p%E2t%E9s…), grilled sausages with potato fritters, raw vegetable salads, or even burgers and fries.

The association will be serving crepes and drinks, and you can also enjoy artisanal ice cream or sip on a good craft beer.

Tents with tables and benches will be available for you to enjoy your meal.

Just like last year, “photo booths” will be available for you to take fun photos with family or friends.

Our elves and their cousins from different countries will also be happy to take a selfie with you!

So dig out your hats, Christmas sweaters, and hop on your sleds to come spend a fun time with us!!!

L’événement Marché de Noël… au 15 août ! Charmois-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT EPINAL ET SA REGION