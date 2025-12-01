Marché de Noël au 228 Le 228 Tournus

Marché de Noël au 228

Le 228 2 Rue Fénelon Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Le samedi 13 décembre, Le 228 Cave épicurienne vous invite à son marché de Noël. Venez rencontrer 6 vignerons passionnés et découvrir leurs vins de Bourgogne et d’ailleurs. Dégustations gratuites, échanges conviviaux avec les producteurs et vente de vins pour vos repas de fêtes ou vos cadeaux de Noël. Un moment chaleureux pour partager l’amour du vin et des produits locaux. .

Le 228 2 Rue Fénelon Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr

