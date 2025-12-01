Marché de Noël au 228 Le 228 Tournus
Marché de Noël au 228 Le 228 Tournus samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël au 228
Le 228 2 Rue Fénelon Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le samedi 13 décembre, Le 228 Cave épicurienne vous invite à son marché de Noël. Venez rencontrer 6 vignerons passionnés et découvrir leurs vins de Bourgogne et d’ailleurs. Dégustations gratuites, échanges conviviaux avec les producteurs et vente de vins pour vos repas de fêtes ou vos cadeaux de Noël. Un moment chaleureux pour partager l’amour du vin et des produits locaux. .
Le 228 2 Rue Fénelon Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr
English : Marché de Noël au 228
L’événement Marché de Noël au 228 Tournus a été mis à jour le 2025-12-01 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II