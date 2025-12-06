MARCHÉ DE NOËL AU BORD DE LA LAGUNE DE THAU Loupian

MARCHÉ DE NOËL AU BORD DE LA LAGUNE DE THAU

Route de la Coquille Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

​Ce marché de Noël gratuit est une invitation à célébrer l’hiver autrement, dans un esprit de partage et de convivialité. C’est aussi l’occasion de soutenir l’économie locale en privilégiant les circuits courts et le savoir-faire régional.

Le samedi 14 décembre, le ZEST Comptoir de Coquillages à Loupian se transforme en un véritable village de Noël aux saveurs marines et régionales.Au programme de cette journée exceptionnelle une grande brasucade, des dégustations de vins du territoire, et un marché artisanal qui célèbre le savoir-faire local.Une journée festive entre mer et traditionsCe marché de Noël au bord de la lagune de Thau réunit le meilleur de notre région dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. De 10h30 à 18h30, venez découvrir les trésors créés par les artisans et producteurs locaux, tout en profitant d’un cadre exceptionnel face à l’étang.L’événement est organisé en partenariat avec les vignerons, artistes et créateurs locaux, garantissant une authenticité et une qualité irréprochables. Que vous soyez amateur de produits du terroir, de créations artisanales ou simplement à la recherche de l’ambiance magique des fêtes de fin d’année, ce marché est fait pour vous.Les temps forts de la journéeCôté gastronomie, la star de la journée sera sans conteste la grande brasucade. Cette spécialité emblématique du Bassin de Thau, sera préparée dans les règles de l’art. Vous pourrez également déguster des plateaux de coquillages fraîchement pêchés et découvrir une sélection de produits régionaux soigneusement choisis.Côté vins, les vignerons locaux vous proposeront des dégustations pour découvrir ou redécouvrir les appellations du territoire. Une belle occasion d’échanger avec les producteurs et de composer votre cave pour les fêtes.Côté artisanat et création, de nombreux stands présenteront le travail d’artisans et de créateurs de la région. Bijoux, décorations, objets d’art… Vous trouverez à coup sûr des cadeaux de Noël originaux et locaux. Une exposition d’art viendra compléter cette offre culturelle, transformant le lieu en véritable galerie à ciel ouvert.Une ambiance unique au Port de LoupianLe cadre du Port de Loupian offre un décor naturel somptueux pour ce marché de Noël. Entre ciel et eau, avec la lagune en toile de fond, l’atmosphère sera à la fois festive et apaisante. La lumière d’hiver, les parfums marins mêlés aux senteurs de la brasucade, et la douceur de l’ambiance créeront un moment suspendu, hors du temps.Ce marché de Noël gratuit est une invitation à célébrer l’hiver autrement, dans un esprit de partage et de convivialité. C’est aussi l’occasion de soutenir l’économie locale en privilégiant les circuits courts et le savoir-faire régional. .

Route de la Coquille Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 7 45 12 89 18

English :

this free Christmas market is an invitation to celebrate winter in a different way, in a spirit of sharing and conviviality. It’s also an opportunity to support the local economy by promoting short circuits and regional know-how.

L’événement MARCHÉ DE NOËL AU BORD DE LA LAGUNE DE THAU Loupian a été mis à jour le 2025-12-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE