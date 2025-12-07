MARCHÉ DE NOËL AU BORD DU LAC Bois-de-la-Pierre

Entrez dans la magie de Noël au bord du lac de Peyssies !

Marché organisé par le P’tit Creux. .

Experience the magic of Christmas on the shores of Lake Peyssies!

Treten Sie ein in den Weihnachtszauber am See von Peyssies!

Vivete la magia del Natale sulle rive del lago Peyssies!

¡Viva la magia de la Navidad a orillas del lago Peyssies!

L’événement MARCHÉ DE NOËL AU BORD DU LAC Bois-de-la-Pierre a été mis à jour le 2025-10-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE