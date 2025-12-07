MARCHÉ DE NOËL AU BORD DU LAC Bois-de-la-Pierre
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Entrez dans la magie de Noël au bord du lac de Peyssies !
Marché organisé par le P’tit Creux. .
Bois-de-la-Pierre 31390 Haute-Garonne Occitanie
English :
Experience the magic of Christmas on the shores of Lake Peyssies!
German :
Treten Sie ein in den Weihnachtszauber am See von Peyssies!
Italiano :
Vivete la magia del Natale sulle rive del lago Peyssies!
Espanol :
¡Viva la magia de la Navidad a orillas del lago Peyssies!
L’événement MARCHÉ DE NOËL AU BORD DU LAC Bois-de-la-Pierre a été mis à jour le 2025-10-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE