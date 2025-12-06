Marché de Noël au Café de l’Ancre Café de l’Ancre Loperhet

Marché de Noël au Café de l’Ancre

Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

À vos agendas, le marché de Noël revient au café de l’ancre !

Pour une nouvelle fois, le café se transforme en marché de Noël et vous y trouverez les petites merveilles des artisan.es locaux et de délicieux produits !

Flammenkueches et crêpes tout le week-end. .

Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël au Café de l’Ancre Loperhet a été mis à jour le 2025-11-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS