Marché de Noël au Café de l’Ancre Café de l’Ancre Loperhet
Marché de Noël au Café de l’Ancre Café de l’Ancre Loperhet samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël au Café de l’Ancre
Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
À vos agendas, le marché de Noël revient au café de l’ancre !
Pour une nouvelle fois, le café se transforme en marché de Noël et vous y trouverez les petites merveilles des artisan.es locaux et de délicieux produits !
Flammenkueches et crêpes tout le week-end. .
Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël au Café de l’Ancre Loperhet a été mis à jour le 2025-11-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS