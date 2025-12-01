Marché de Noël au Camping de l’île Mouchet Impasse de l’Île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon

Marché de Noël au Camping de l’île Mouchet

Impasse de l’Île Mouchet Camping de l’île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Le camping de l’île Mouchet organise son marché de Noël pour la 3ème édition !

Au programme

Des stands d’artisans locaux et restauration sur place. .

Impasse de l’Île Mouchet Camping de l’île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 08 43

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

L’événement Marché de Noël au Camping de l’île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-11-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis