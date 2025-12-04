marché de Noël au Campus de l’Ermitage Lycée privé de l’Ermitage Agen

marché de Noël au Campus de l’Ermitage

Lycée privé de l’Ermitage 304 Avenue Joseph Amouroux Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le 13 décembre, le lycée Ermitage accueille son Marché de Noël de 9h30 à 18h 40 exposants, artisanat, produits locaux, dégustations, vin chaud, marrons, visite guidée du patrimoine et chasse au trésor pour enfants. Une journée conviviale et festive ouverte à tous.

English : marché de Noël au Campus de l’Ermitage

On December 13, the Lycée Ermitage hosts its Christmas Market from 9.30am to 6pm: 40 exhibitors, crafts, local products, tastings, mulled wine, chestnuts, guided heritage tours and a treasure hunt for children. A friendly, festive day open to all.

