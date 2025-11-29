Marché de Noël au Cellier Angle RD 113 Lançon-Provence

Marché de Noël au Cellier

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 21h. Angle RD 113 3 Avenue des Pins Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Marché de Noël composé de créateur locaux.

Dégustation et restauration

Pour les grands et les petits

Bonjour et bienvenue à notre journée de Noël

À cette occasion, venez découvrir des créateurs, des idées cadeaux, dégustations, ambiance musical

Vente de sapin de Noël

Stand charcuterie, fromage…..

Stand de gaufres, crêpes, vin chaud

Château gonflable

Tombolas avec les profits reversés pour le Téléthon

Restauration avec brasero et viande de la boucherie @chezsteph de la Fare les Oliviers

Formule adulte 20€ par personne cote de bœuf avec pomme de terre haricots verts et champignons

Formule enfant 10€ chipolatas avec accompagnement

Réservation fortement conseillée via Facebook ou en appelant directement à la boutique .

Angle RD 113 3 Avenue des Pins Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 81 09 cellierdescoteauxdelancon@gmail.com

