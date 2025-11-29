Marché de Noël au Cellier Angle RD 113 Lançon-Provence
Marché de Noël au Cellier Angle RD 113 Lançon-Provence samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël au Cellier
Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 21h. Angle RD 113 3 Avenue des Pins Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
Marché de Noël composé de créateur locaux.
Dégustation et restauration
Pour les grands et les petits
Bonjour et bienvenue à notre journée de Noël
À cette occasion, venez découvrir des créateurs, des idées cadeaux, dégustations, ambiance musical
Vente de sapin de Noël
Stand charcuterie, fromage…..
Stand de gaufres, crêpes, vin chaud
Château gonflable
Tombolas avec les profits reversés pour le Téléthon
Restauration avec brasero et viande de la boucherie @chezsteph de la Fare les Oliviers
Formule adulte 20€ par personne cote de bœuf avec pomme de terre haricots verts et champignons
Formule enfant 10€ chipolatas avec accompagnement
Réservation fortement conseillée via Facebook ou en appelant directement à la boutique .
Angle RD 113 3 Avenue des Pins Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 81 09 cellierdescoteauxdelancon@gmail.com
English :
Christmas market featuring local creators.
Tasting and catering
For young and old
German :
Weihnachtsmarkt mit lokalen Designern.
Verkostung und Verpflegung
Für Groß und Klein
Italiano :
Mercatino di Natale con designer locali.
Degustazioni e cibo
Per grandi e piccini
Espanol :
Mercado navideño con diseñadores locales.
Degustación y comida
Para grandes y pequeños
