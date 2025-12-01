Marché de Noël au centre équestre

Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël à l’Écurie TEM

Le 21 décembre de 14h30 à 19h00

> photo avec le père noël

> vide sellerie

> Baptême Poney

> Buvette

> Stand d’artisanat

> Vente de crêpes

> Infos 06.43.22.44.60 — ecurie.tem@gmail.com

C’est l’occasion de passer un moment magique en famille au centre équestre! .

Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 43 22 44 60

English :

L’événement Marché de Noël au centre équestre Saint-Thois a été mis à jour le 2025-12-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou