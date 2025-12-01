Marché de Noël au centre équestre Saint-Thois
Marché de Noël au centre équestre Saint-Thois dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël au centre équestre
Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois Finistère
Marché de Noël à l’Écurie TEM
Le 21 décembre de 14h30 à 19h00
> photo avec le père noël
> vide sellerie
> Baptême Poney
> Buvette
> Stand d’artisanat
> Vente de crêpes
> Infos 06.43.22.44.60 — ecurie.tem@gmail.com
C’est l’occasion de passer un moment magique en famille au centre équestre! .
Ecurie TEM Ty Guel Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 43 22 44 60
