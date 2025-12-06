MARCHÉ DE NOËL AU CHANTIER NAVAL DE LA PLAGETTE Sète

MARCHÉ DE NOËL AU CHANTIER NAVAL DE LA PLAGETTE

24 rue des chantiers Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Les samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025, l’Association Voile Latine de Sète et du Bassin de Thau organise un Marché de Noël au Chantier Naval dans le pittoresque quartier de La Plagette.De 9h30 à 18h30, venez découvrir ce marché authentique et chaleureux installé au 24 rue des Chantiers, au cœur du patrimoine maritime sétois. Une tradition qui revient une fois de plus pour célébrer la période de Noël avec authenticité et convivialité.Des créations uniques par les bénévoles de l’associationCe Marché de Noël au Chantier Naval se distingue par son authenticité et son caractère artisanal. Tous les articles proposés sont fabriqués uniquement par les bénévoles de l’Association Voile Latine de Sète et du Bassin de Thau. Ces créations originales témoignent du savoir-faire, de la passion et de l’engagement des membres de l’association pour préserver et valoriser le patrimoine de la voile latine.Vous découvrirez des objets décorés, des créations artisanales inspirées de l’univers maritime, des décorations de Noël uniques et bien d’autres surprises confectionnées avec soin et passion par les bénévoles. Chaque achat contribue directement au soutien de l’association et à la préservation de la tradition de la voile latine dans le Bassin de Thau.Un cadre maritime exceptionnelLe marché se tiendra au Chantier Naval de La Plagette, un lieu chargé d’histoire et de caractère situé au cœur du quartier emblématique de La Plagette à Sète. Ce chantier naval, témoin vivant de la tradition maritime sétoise, offre un cadre authentique et pittoresque pour ce marché de Noël pas comme les autres.Le quartier de La Plagette, avec ses maisons de pêcheurs colorées et ses barques traditionnelles, incarne l’âme maritime de Sète. C’est dans cet environnement unique, au bord de l’eau, que vous pourrez déambuler entre les stands et vous imprégner de l’atmosphère festive et chaleureuse de ce marché de Noël.Boissons chaudes pour se réchaufferPour compléter cette expérience conviviale, des boissons chaudes seront proposées tout au long du week-end. Vin chaud, chocolat chaud ou autres douceurs réconfortantes vous permettront de vous réchauffer tout en profitant de l’ambiance festive du marché et de discuter avec les bénévoles passionnés de l’association.Ces moments de partage autour d’une boisson chaude contribuent à créer cette atmosphère conviviale qui fait le charme de ce marché de Noël authentique. .

24 rue des chantiers Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 32 60 voilelatine.sete@orange.fr

From 9:30 am to 6:30 pm, come and discover this authentic and friendly market at 24 rue des Chantiers, in the heart of Sétois maritime heritage. A tradition that returns once again to celebrate the Christmas season with authenticity and conviviality.

