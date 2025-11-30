Marché de Noël au château ateliers enfant, balades en calèche… Chateau de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer

Marché de Noël au château ateliers enfant, balades en calèche…

Chateau de Regnéville-sur-Mer 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël par l’association Les Lutins de Regnéville-sur-Mer.

Une quarantaine d’exposants bijoux, poteries, linogravure, luminaire, maroquinerie, métiers de bouche cartonnage…

Gâteau fait maison au café de Noël.

Chocolat chaud/thé…

Des foodtrucks dans la cour du château pour déjeuner.

Atelier de Noël gratuit pour enfants ( 4 à 13 ans) de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Balade en calèche (2 euros le tour) de 14h à 16h30.

Grande tombola, tous les tickets sont gagnants 1 euro le ticket.

Photo avec le Père Noël. .

Chateau de Regnéville-sur-Mer 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie s.faiderbe@yahoo.fr

