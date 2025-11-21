Marché de Noël au château Château de Champagne-Mouton Champagne-Mouton
Marché de Noël au château Château de Champagne-Mouton Champagne-Mouton vendredi 21 novembre 2025.
Marché de Noël au château
Château de Champagne-Mouton 12 impasse Saint Martin Champagne-Mouton Charente
Début : 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-21
Marché de Noël avec ses décorations traditionnelles et son salon de thé, mais également avec la présence de divers stands d’artisans (meubles relookés, sculptures métalliques, bijoux, livres BD, coutellerie…).
Château de Champagne-Mouton 12 impasse Saint Martin Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 30 51 kemham@hotmail.com
English :
A Christmas market with traditional decorations and a tea room, as well as a variety of craft stands (redesigned furniture, metal sculptures, jewelry, comic books, cutlery…).
German :
Weihnachtsmarkt mit traditionellen Dekorationen und Teestube, aber auch mit der Präsenz verschiedener Kunsthandwerker-Stände (neu gestaltete Möbel, Metallskulpturen, Schmuck, Comic-Bücher, Besteck…).
Italiano :
Un mercatino di Natale con decorazioni tradizionali e una sala da tè, oltre a una serie di bancarelle di artigianato (mobili ridisegnati, sculture in metallo, gioielli, fumetti, posate, ecc.)
Espanol :
Un mercado navideño con decoración tradicional y un salón de té, así como diversos puestos de artesanía (muebles rediseñados, esculturas de metal, joyería, cómics, cuchillería, etc.).
L’événement Marché de Noël au château Champagne-Mouton a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Charente Limousine