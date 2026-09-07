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AGENDA · Le Pont-Chrétien-Chabenet

Marché de Noël au Château de Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet

samedi 5 décembre 2026 · Le Pont-Chrétien-Chabenet

Marché de Noël au Château de Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Ville
36800 Le Pont-Chrétien-Chabenet
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Le Pont-Chrétien-Chabenet

Marché de Noël au Château de Chabenet

Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-05

Marché de Noël au château de Chabenet organisé par l’Association « Etre Pontcabanois ».
Venez vivre la magie de Noël dans le cadre enchanteur du Château de Chabenet !
De nombreux exposants vous attendent, avec un large choix d’artisanat français : idées cadeaux, décorations, douceurs et créations originales.   .

Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Christmas market at Château de Chabenet.

L’événement Marché de Noël au Château de Chabenet Le Pont-Chrétien-Chabenet a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée de la Creuse