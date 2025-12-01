MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DE CHEMAN Château de Cheman Blaison-Saint-Sulpice

MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DE CHEMAN

Château de Cheman 159 Route de la Croix Piron Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Le 13 et 14 décembre le Château de CHEMAN vous invite à ses Portes Ouvertes de Noël ! Le Samedi en soirée de 15h à 21h30 et le dimanche de 10h à 16h. Venez admirer les oeuvres d’artistes en dégustant des châtaignes et du vin chaud et profiter de notre marché de Noël d’artisans locaux !!

Au programme

Marché de Noël d’artisans locaux

Le toiles d’Andrew PAINTER

Les robes d’Emmanuelle FOUGEROU

Les bronzes d’Hélène HIRIBARNE

Les sculptures bois de Jean-Francois PLAGUÉ

Vin chaud et châtaignes

Bar à huitres

Crêpes et douceurs

Dégustation de nouvelles cuvées, accords mets & vins

Animation musicale et illuminations de Noël .

Château de Cheman 159 Route de la Croix Piron Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 64 09 70 infos@chateau-cheman.com

English :

On December 13 and 14, Château de CHEMAN invites you to its Christmas Open House! Saturday evening from 3pm to 9:30pm and Sunday from 10am to 4pm. Come and admire our artists’ works while enjoying chestnuts and mulled wine, and take advantage of our local craftsmen’s Christmas market!

L’événement MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DE CHEMAN Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages