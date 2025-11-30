MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DE CICÉRON Ribaute
MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DE CICÉRON Ribaute dimanche 30 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DE CICÉRON
10 route la couscoulière Ribaute Aude
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
Le Château de Cicéron vous attend nombreux pour fêter Noël !
Pour l’occasion, un grand marché de Noël est organisé.
Au programme
Rencontrez des artisans et créateurs locaux et profitez-en pour commencer vos cadeaux de Noël.
– Restaurez-vous directement sur place pour un moment gourmand et convivial.
– Découvrez les vins du domaine.
– Profitez d’un concert live.
10 route la couscoulière Ribaute 11220 Aude Occitanie +33 6 76 74 03 08
English :
The Château de Cicéron is looking forward to welcoming you for Christmas!
For the occasion, a large Christmas market is organized.
On the program:
Meet local craftsmen and designers, and get started on your Christmas gifts.
– Eat directly on site for a convivial, gourmet experience.
– Discover our wines.
– Enjoy a live concert.
German :
Das Schloss von Cicero erwartet Sie zahlreich, um Weihnachten zu feiern!
Zu diesem Anlass wird ein großer Weihnachtsmarkt veranstaltet.
Auf dem Programm stehen:
Treffen Sie lokale Kunsthandwerker und Schöpfer und nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Weihnachtsgeschenke zu beginnen.
– Essen Sie direkt vor Ort für einen leckeren und geselligen Moment.
– Entdecken Sie die Weine des Weinguts.
– Genießen Sie ein Live-Konzert.
Italiano :
Lo Château de Cicéron è lieto di accogliervi per Natale!
Per l’occasione è stato organizzato un grande mercatino di Natale.
In programma:
Incontrare artigiani e designer locali e iniziare a preparare i vostri regali di Natale.
– Gustare un pasto delizioso e conviviale direttamente sul posto.
– Scoprire i vini della tenuta.
– Assistere a un concerto dal vivo.
Espanol :
El Château de Cicéron está deseando recibirles por Navidad
Para celebrarlo, se ha organizado un gran mercado navideño.
En el programa:
Conozca a los artesanos y diseñadores locales y prepare sus regalos de Navidad.
– Disfrute de una deliciosa comida de convivencia in situ.
– Descubra los vinos de la finca.
– Disfrute de un concierto en directo.
