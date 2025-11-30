MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DE CICÉRON Ribaute

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DE CICÉRON

10 route la couscoulière Ribaute Aude

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le Château de Cicéron vous attend nombreux pour fêter Noël !

Pour l’occasion, un grand marché de Noël est organisé.

Au programme

Rencontrez des artisans et créateurs locaux et profitez-en pour commencer vos cadeaux de Noël.

– Restaurez-vous directement sur place pour un moment gourmand et convivial.

– Découvrez les vins du domaine.

– Profitez d’un concert live.

+33 6 76 74 03 08

English :

The Château de Cicéron is looking forward to welcoming you for Christmas!

For the occasion, a large Christmas market is organized.

On the program:

Meet local craftsmen and designers, and get started on your Christmas gifts.

– Eat directly on site for a convivial, gourmet experience.

– Discover our wines.

– Enjoy a live concert.

German :

Das Schloss von Cicero erwartet Sie zahlreich, um Weihnachten zu feiern!

Zu diesem Anlass wird ein großer Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Auf dem Programm stehen:

Treffen Sie lokale Kunsthandwerker und Schöpfer und nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Weihnachtsgeschenke zu beginnen.

– Essen Sie direkt vor Ort für einen leckeren und geselligen Moment.

– Entdecken Sie die Weine des Weinguts.

– Genießen Sie ein Live-Konzert.

Italiano :

Lo Château de Cicéron è lieto di accogliervi per Natale!

Per l’occasione è stato organizzato un grande mercatino di Natale.

In programma:

Incontrare artigiani e designer locali e iniziare a preparare i vostri regali di Natale.

– Gustare un pasto delizioso e conviviale direttamente sul posto.

– Scoprire i vini della tenuta.

– Assistere a un concerto dal vivo.

Espanol :

El Château de Cicéron está deseando recibirles por Navidad

Para celebrarlo, se ha organizado un gran mercado navideño.

En el programa:

Conozca a los artesanos y diseñadores locales y prepare sus regalos de Navidad.

– Disfrute de una deliciosa comida de convivencia in situ.

– Descubra los vinos de la finca.

– Disfrute de un concierto en directo.

