Marché de Noël au Château de la Mothe-Chandeniers

4 Route de Roiffé Les Trois-Moutiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

À l’occasion du lancement des Féériques de Noël, le Château de la Mothe Chandeniers organise un grand Marché de Noël au coeur de son domaine.

Au programme

Marché d’artisans et de producteurs locaux

Foodtrucks

Animations et ambiance musicale

Inauguration officielle des Féériques de Noël à la tombée de la nuit

Une journée conviviale et festive pour plonger dans la magie de Noël dès l’ouverture des Féériques. .

4 Route de Roiffé Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 37 24 35

English : Marché de Noël au Château de la Mothe-Chandeniers

L’événement Marché de Noël au Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais