Marché de Noël au Château de La Motte Beaumanoir La Motte Beaumanoir Pleugueneuc
Marché de Noël au Château de La Motte Beaumanoir La Motte Beaumanoir Pleugueneuc dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël au Château de La Motte Beaumanoir
La Motte Beaumanoir Château de la Motte Beaumanoir Pleugueneuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Tout au long de la journée, laissez-vous surprendre par nos animations festives et la visite tant attendue du Père Noël !
Une buvette conviviale et une petite restauration gourmande seront à votre disposition pour vous réchauffer.
Et pour terminer cette journée magique en beauté, ne manquez pas notre spectacle pyrotechnique féerique vers 18h30 !
Un moment enchanté à partager en famille ou entre amis, au cœur de l’esprit de Noël .
La Motte Beaumanoir Château de la Motte Beaumanoir Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 22 05 71
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël au Château de La Motte Beaumanoir Pleugueneuc a été mis à jour le 2025-11-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel