Marché de Noël au Château de La Motte Beaumanoir La Motte Beaumanoir Pleugueneuc

Marché de Noël au Château de La Motte Beaumanoir

La Motte Beaumanoir Château de la Motte Beaumanoir Pleugueneuc Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Tout au long de la journée, laissez-vous surprendre par nos animations festives et la visite tant attendue du Père Noël !

Une buvette conviviale et une petite restauration gourmande seront à votre disposition pour vous réchauffer.

Et pour terminer cette journée magique en beauté, ne manquez pas notre spectacle pyrotechnique féerique vers 18h30 !

Un moment enchanté à partager en famille ou entre amis, au cœur de l’esprit de Noël .

