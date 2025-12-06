Marché de Noël au château de la Roche Courbon Saint-Porchaire
Marché de Noël au château de la Roche Courbon Saint-Porchaire samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël au château de la Roche Courbon
Château de la Roche Courbon Saint-Porchaire Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Amicour et le château de La Roche Courbon, présentent leur 21ème marché de Noël.
Venez vivre un week-end magique dans l’un des plus beaux châteaux de Charente-Maritime ! Plongez dans le cadre féerique du château illuminé.
.
Château de la Roche Courbon Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 60 10 contact@amicour.fr
English :
Amicour and Château de La Roche Courbon present their 21st Christmas market.
Come and experience a magical weekend in one of Charente-Maritime?s most beautiful châteaux! Immerse yourself in the fairytale setting of the illuminated château.
German :
Amicour und das Schloss La Roche Courbon, präsentieren ihren 21. Weihnachtsmarkt.
Erleben Sie ein magisches Wochenende in einem der schönsten Schlösser der Charente-Maritime! Tauchen Sie ein in die märchenhafte Kulisse des beleuchteten Schlosses.
Italiano :
Amicour e lo Château de La Roche Courbon presentano il loro 21° Mercatino di Natale.
Venite a trascorrere un weekend magico in uno dei più bei castelli della Charente-Maritime! Immergetevi nella magica cornice del castello illuminato.
Espanol :
Amicour y el Château de La Roche Courbon presentan su 21º mercado navideño.
Venga a disfrutar de un fin de semana mágico en uno de los castillos más bellos de Charente-Maritime Sumérjase en el mágico marco del castillo iluminado.
L’événement Marché de Noël au château de la Roche Courbon Saint-Porchaire a été mis à jour le 2025-11-24 par Communauté de communes Coeur de Saintonge