Marché de Noël au Château de l’Épinay L’Epinay Saint-Georges-sur-Loire

Marché de Noël au Château de l’Épinay

L’Epinay CHÂTEAU DE L’ÉPINAY Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le samedi 6 décembre 2025, entre 11h et 18h, la deuxième édition du marché de Noël du chateau de l’Epinay se tiendra à Saint Georges sur loire.

Venez prendre part à la magie de Noël au Château de l’Epinay !

Le temps d’une soirée, le Château de l’Épinay ouvre ses portes pour un marché de Noël féérique, niché au cœur de son parc centenaire et de ses salons chaleureux. Une parenthèse enchantée à vivre en famille, entre amis ou en solo, pour célébrer l’hiver autrement.

Dans une ambiance douce et lumineuse, venez flâner entre les stands d’artisans, créateurs et producteurs locaux, soigneusement sélectionnés pour la qualité et l’authenticité de leurs savoir-faire. Décorations artisanales, bijoux, poteries, douceurs sucrées, textiles,… chacun y trouvera de quoi nourrir ses envies ou préparer ses cadeaux.

Des animations pour petits et grands viendront ponctuer la soirée présence du Père Noël, bar ouvert, balade à poney… Sans oublier les plaisirs gourmands vin chaud aux épices, chocolats chauds, crêpes, soupes maison et autres douceurs à savourer au pied du sapin. .

L’Epinay CHÂTEAU DE L’ÉPINAY Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 87 05 chateaudelepinay@gmail.com

English :

On Saturday December 6, 2025, between 11am and 6pm, the second edition of the chateau de l’Epinay Christmas market will be held in Saint Georges sur loire.

German :

Am Samstag, dem 6. Dezember 2025, findet zwischen 11.00 und 18.00 Uhr in Saint Georges sur loire zum zweiten Mal der Weihnachtsmarkt des Chateau de l’Epinay statt.

Italiano :

Sabato 6 dicembre 2025, tra le 11.00 e le 18.00, si terrà a Saint Georges sur Loire la seconda edizione del Mercatino di Natale dello Chateau de l’Epinay.

Espanol :

El sábado 6 de diciembre de 2025, entre las 11.00 y las 18.00 horas, se celebrará en Saint Georges sur Loire la segunda edición del Mercado de Navidad del Chateau de l’Epinay.

L’événement Marché de Noël au Château de l’Épinay Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages