Marché de Noël au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07

Pour cette nouvelle édition, le Château de Montgeoffroy accueille plus de 100 exposants (sur les deux dates) dans un décor à la hauteur de l’évènement. Des combles au rez de chaussée, en passant par les écuries et la sellerie, venez à la rencontre des différents exposants pour vous offrir une douceur, un moment de partage ou vous laisser séduire par un cadeau de dernière minute.

Un décorum raffiné sera mis en place afin que la féérie de Noël vous accompagne tout au long de votre déambulation.

La maison des nounours, l’étalage des gourmands, les lutins et cadeaux se mêleront aux objets d’hier et d’aujourd’hui afin de vous plonger dans la magie de Noël.

Le Père-Noël fera bien sûr une halte les deux week-end à Montgeoffroy et attendra les chérubins au coin du feu pour un moment d’échange privilégié.

Restauration sur place .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com

English :

Christmas market at Château de Montgeoffroy in Mazé

German :

Weihnachtsmarkt im Schloss Montgeoffroy in Mazé

Italiano :

Mercatino di Natale al Castello di Montgeoffroy a Mazé

Espanol :

Mercado de Navidad en el castillo de Montgeoffroy de Mazé

