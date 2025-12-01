Marché de Noël au Château de Quenet, 14.12.2025 Château de Quenet Le Val-Doré

Marché de Noël au Château de Quenet, 14.12.2025

Château de Quenet Allée de Quenet Le Val-Doré Eure

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Succomber à la magie de Noël au Château de Quenet !

Le samedi 14 décembre 2025, de 10h à 18h, les portes du château s’ouvrent pour la toute première édition d’un marché de Noël exceptionnel.

Dans un décor élégant et imprégné de l’esprit de Noël, venez rencontrer une vingtaine d’exposants artisanaux, savourez des gourmandises, et profitez d’une ambiance conviviale, portée par une décoration traditionnelle et des mélodies de Noël.

Les plus petits auront le bonheur de rencontrer le Père Noël et de repartir avec une photo souvenir, tandis que les plus grands se laisseront porter par la magie du lieu.

Une journée d’émotions et de découvertes vous attend, en famille ou entre amis.

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel le Noël du Château de Quenet s’annonce tout simplement magique.

Entrée gratuite .

Château de Quenet Allée de Quenet Le Val-Doré 27190 Eure Normandie +33 6 76 43 45 46 contact@chateaudequenet.com

