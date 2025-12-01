Marché de Noël au Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire

43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Petits et grands, le château vous accueille paré de ses plus belles décorations pour vivre la magie des fêtes…

Rencontrez le père Noël en personne, savourez les mets et découvrez les curiosités des différents stands proposés dans le château.

Laissez-vous émerveiller par nos scénographies et repartez conquis ! .

+33 2 47 96 16 16

English :

Young and old alike, the castle welcomes you decked out in its finest decorations to experience the magic of the festive season?

Meet Santa Claus in person, savor the delicacies and discover the curiosities of the various stalls on offer in the castle.

German :

Ob Groß oder Klein, das Schloss empfängt Sie mit seinen schönsten Dekorationen, um den Zauber der Festtage zu erleben?

Treffen Sie den Weihnachtsmann persönlich, genießen Sie die Speisen und entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten der verschiedenen Stände, die im Schloss angeboten werden.

Italiano :

Grandi e piccini, il castello vi accoglie addobbato con le sue decorazioni più belle per vivere la magia delle festività?

Incontrate Babbo Natale in persona, assaporate il cibo e scoprite le curiosità delle varie bancarelle del castello.

Espanol :

Pequeños y mayores, el castillo les acogerá engalanado con sus mejores decoraciones para vivir la magia de las fiestas..

Conozca a Papá Noel en persona, saboree la comida y descubra las curiosidades de los distintos puestos que se ofrecen en el castillo.

L’événement Marché de Noël au Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE