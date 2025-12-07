Marché de Noël au Château de Rongueville Château de Rongueville Ancy-Dornot
Marché de Noël au Château de Rongueville Château de Rongueville Ancy-Dornot dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël au Château de Rongueville
Château de Rongueville 2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 21:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Noël à Rongueville, le 7 décembre à Ancy-Dornot
Contes de Noël, artisans, petite brocante, dégustations de produits à la rose…
Portes ouvertes Les Roses de Juliette, avec la Société d’Horticulture de Moselle
Vin chaud et gâteaux offertsTout public
0 .
Château de Rongueville 2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est
English :
Christmas in Rongueville, December 7 in Ancy-Dornot
Christmas tales, craftsmen, small flea market, rose-flavored product tastings…
Les Roses de Juliette open house, with the Société d’Horticulture de Moselle
Complimentary mulled wine and cakes
L’événement Marché de Noël au Château de Rongueville Ancy-Dornot a été mis à jour le 2025-11-26 par OT PONT A MOUSSON