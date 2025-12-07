Marché de Noël au Château de Rongueville Château de Rongueville Ancy-Dornot

Marché de Noël au Château de Rongueville

Château de Rongueville 2 rue Bernard Toussaint Ancy-Dornot Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07 21:00:00

2025-12-07

Noël à Rongueville, le 7 décembre à Ancy-Dornot

Contes de Noël, artisans, petite brocante, dégustations de produits à la rose…

Portes ouvertes Les Roses de Juliette, avec la Société d’Horticulture de Moselle

Vin chaud et gâteaux offertsTout public

English :

Christmas in Rongueville, December 7 in Ancy-Dornot

Christmas tales, craftsmen, small flea market, rose-flavored product tastings…

Les Roses de Juliette open house, with the Société d’Horticulture de Moselle

Complimentary mulled wine and cakes

L’événement Marché de Noël au Château de Rongueville Ancy-Dornot a été mis à jour le 2025-11-26 par OT PONT A MOUSSON