Marché de Noël au Château de Rosnay Château de Rosnay Rosnay

Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay Vendée
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Marché de Noël organisé par le Château de Rosnay
Dégustation des vins du Domaine AOC Fiefs Vendéens Mareuil
Exposants, artisans locaux…
Animations et Présence du Père Noël.
Balades à poney
Buvette et restauration sur place en collaboration avec l’amicale laïque de Rosnay .
Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 59 06 maison.jard@wanadoo.fr
English :
Christmas market organized by Château de Rosnay
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Schloss Rosnay
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato da Château de Rosnay
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el castillo de Rosnay
