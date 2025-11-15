Marché de Noël au Château de Rosnay Château de Rosnay Rosnay

Marché de Noël au Château de Rosnay Château de Rosnay Rosnay samedi 15 novembre 2025.

Marché de Noël au Château de Rosnay

Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay Vendée

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Marché de Noël organisé par le Château de Rosnay

Dégustation des vins du Domaine AOC Fiefs Vendéens Mareuil

Exposants, artisans locaux…

Animations et Présence du Père Noël.

Balades à poney

Buvette et restauration sur place en collaboration avec l’amicale laïque de Rosnay .

Château de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 59 06 maison.jard@wanadoo.fr

English :

Christmas market organized by Château de Rosnay

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Schloss Rosnay

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato da Château de Rosnay

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el castillo de Rosnay

