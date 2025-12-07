Marché de Noël au Château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Marché de Noël avec portes ouvertes, visites et dégustations !

– dégustation de nouveaux Millésimes.

-Nos vinaigres de vin avec un nouveau format.

-Les confitures réalisées avec notre vin par Ei Baillard, et producteur de piment.

– Les foie gras, magrets, rillettes… de la ferme des Eschourdes (Landes).

– restauration sur place, planches de charcuteries, fromage, crudités…. Le midi et le soir sur réservation (20€ apéritif, soupe, rougail saucisses, dessert & café).

– photographies de Sylvie Pradines

– Jeux en bois pour enfants pour les enfants, test olfactif et gustatif, escape game (sur réservation). .

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 01 20 chateau.des.mailles@wanadoo.fr

