Marché de Noël au Château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont
Marché de Noël au Château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël au Château des Mailles
Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël avec portes ouvertes, visites et dégustations !
– dégustation de nouveaux Millésimes.
-Nos vinaigres de vin avec un nouveau format.
-Les confitures réalisées avec notre vin par Ei Baillard, et producteur de piment.
– Les foie gras, magrets, rillettes… de la ferme des Eschourdes (Landes).
– restauration sur place, planches de charcuteries, fromage, crudités…. Le midi et le soir sur réservation (20€ apéritif, soupe, rougail saucisses, dessert & café).
– photographies de Sylvie Pradines
– Jeux en bois pour enfants pour les enfants, test olfactif et gustatif, escape game (sur réservation). .
Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 01 20 chateau.des.mailles@wanadoo.fr
English : Marché de Noël au Château des Mailles
German : Marché de Noël au Château des Mailles
Italiano :
Espanol : Marché de Noël au Château des Mailles
L’événement Marché de Noël au Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2025-09-05 par La Gironde du Sud