Marché de Noël au Château d’Hénonville Hénonville

Marché de Noël au Château d’Hénonville

36 Rue Bamberger Hénonville Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le marché de Noël aura lieu les 6 et 7 décembre. Plus d’une quarantaine d’exposants seront présents dans le Château et son parc.

Tartiflette le dimanche midi sur réservation au 06 60 64 18 71

36 Rue Bamberger Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France +33 6 60 64 18 71

English :

The Christmas market will take place on December 6 and 7. Over forty exhibitors will be present in the Château and its grounds.

Tartiflette on Sunday lunchtime, by reservation: 06 60 64 18 71

German :

Der Weihnachtsmarkt findet am 6. und 7. Dezember statt. Mehr als vierzig Aussteller werden im Schloss und im Schlosspark vertreten sein.

Tartiflette am Sonntagmittag auf Reservierung unter 06 60 64 18 71

Italiano :

Il mercatino di Natale si svolgerà il 6 e 7 dicembre. Più di quaranta espositori saranno presenti nel castello e nel suo parco.

Tartiflette la domenica a pranzo, su prenotazione allo 06 60 64 18 71

Espanol :

El mercado navideño tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre. Más de cuarenta expositores estarán presentes en el castillo y su recinto.

Tartiflette el domingo al mediodía, previa reserva en el 06 60 64 18 71

