Marché de Noël au Château du Bec Château du Bec Saint-Martin-du-Bec

Marché de Noël au Château du Bec

Château du Bec 4 Route du Château Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

La magie de Noël va de nouveau s’inviter au Château du Bec (à 17 km au dessus du Havre) les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre !

Pour cette 5ème édition, dans ce lieu grandiose du Château du Bec, une trentaine de créateurs.trices du Collectif Bidules Chouettes feront votre bonheur avec leurs plus belles créations dans un village de Noël féerique !

Quoi de mieux que du local et de l’artisanal de qualité pour faire plaisir à vos proches … ou à vous-même !

L’ambiance de Noël sera évidemment au rendez-vous, avec l’illumination du château et des animations pour divertir petits et grands tout au long de ces 3 jours !

Vous pourrez également vous régaler sur place avec des GOOD food-trucks et chalets qui vous proposeront de délicieux plats et en-cas.

Nous vous attendons nombreux ! .

Château du Bec 4 Route du Château Saint-Martin-du-Bec 76133 Seine-Maritime Normandie collectif.biduleschouettes@outlook.com

English : Marché de Noël au Château du Bec

L’événement Marché de Noël au Château du Bec Saint-Martin-du-Bec a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie