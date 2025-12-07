Marché de Noël au Château du Roussillon

770 Rue du Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël permettant de découvrir des créations d’artisans locaux, idéal pour acheter des cadeaux uniques

Marché de Noël permettant de découvrir des créations d’artisans locaux, idéal pour acheter des cadeaux uniques. Diverses animations prévues pour toute la famille.

Nous aurons une vingtaine de stands d’artisans locaux dans les cours, la cave voûtée et la salle de réception du château, en plus de l’APE de Saint Pierre Lafeuille, Gigouzac et Francoulès et l’association ‘Notre village vous aime’.

C’est l’occasion de venir faire ses cadeaux, profiter des animations et boire un vin chaud au château! .

770 Rue du Château de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 6 47 71 49 09 chateauderoussillon@gmail.com

English :

Christmas market featuring creations by local artisans, ideal for buying unique gifts

German :

Weihnachtsmarkt, auf dem man die Kreationen lokaler Kunsthandwerker entdecken kann, ideal zum Kauf einzigartiger Geschenke

Italiano :

Mercatino di Natale dove scoprire le creazioni degli artigiani locali, ideale per acquistare regali unici

Espanol :

Mercado navideño donde descubrir las creaciones de los artesanos locales, ideal para comprar regalos únicos

L’événement Marché de Noël au Château du Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cahors Vallée du Lot