Marché de Noël au château Place de la Congrégation Josselin
Place de la Congrégation Château de Josselin Josselin Morbihan
Début : 2025-12-12 11:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Passez les portes chargées d’histoire pour faire vos cadeaux de Noël !
Les commerçants et artisans vous donnent rendez-vous avec des animations pour toute la famille maquillage, chants de la chorale Les voix de l’Oust, marionnettes et contes, déambulation des lutins décorateurs de Noël, Père Noël, tombola…
Buvette et petite restauration sur place.
Le marché sera ouvert
vendredi 12 décembre 16h-20h
samedi 13 décembre 10h-21h
dimanche 14 décembre 11h-18h .
Place de la Congrégation Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 05 45
