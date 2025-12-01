Marché de Noël au château Place de la Congrégation Josselin

Marché de Noël au château

Marché de Noël au château
Château de Josselin

Passez les portes chargées d’histoire pour faire vos cadeaux de Noël !

Les commerçants et artisans vous donnent rendez-vous avec des animations pour toute la famille maquillage, chants de la chorale Les voix de l’Oust, marionnettes et contes, déambulation des lutins décorateurs de Noël, Père Noël, tombola…

Buvette et petite restauration sur place.

Le marché sera ouvert

vendredi 12 décembre 16h-20h

samedi 13 décembre 10h-21h

dimanche 14 décembre 11h-18h .

Place de la Congrégation Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 05 45

