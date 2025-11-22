Marché de Noël au Château Lacouture à Gauriac 2025 Gauriac

Marché de Noël au Château Lacouture à Gauriac 2025

3 route du fronton Gauriac Gironde

Gratuit

Début : 2025-11-22

L’association des Pays de Blaye et de Bourgogne vous accueille au sein du Château Lacouture pour son marché de Noël.

Venez rencontrer les producteurs locaux et faire un tour au vide maison.

Restauration sur place avec des food trucks. Commandes de volailles, fromages, miels et pains d’épices sont d’ores et déjà possibles en envoyant la pièce jointe remplie en bas de cette page par mail à ap2b33390@gmail.com (jusqu’au 13 novembre maximum) .

3 route du fronton Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 10 82 31 ap2b33390@gmail.com

