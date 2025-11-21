Marché de Noël au Cœur des Montagnes Munster

Marché de Noël au Cœur des Montagnes

Place du marché Munster Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-22 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-31

Venez faire un tour au Marché de Noël et découvrez les nombreux trésors de la vallée (artisanat, produits du terroir, décorations). Cerise sur le gâteau différentes animations vous seront ponctuellement proposées.

Le Marché de Noël de Munster vous accueille dans une atmosphère enchanteresse !

Les nouveaux chalets de bois qui ont investi la place du Marché recèlent de nombreux trésors qui raviront les yeux des curieux autant que les papilles des gourmands. Les parfums enivrants de vin chaud et d’épices accompagneront votre promenade, au cours de laquelle vous découvrirez l’artisanat local et les produits du terroir. Vous trouverez assurément votre bonheur dans l’une ou l’autre des échoppes du marché.

Différentes animations vous seront ponctuellement proposées, pour agrémenter votre visite vous pourrez ainsi croiser, au détour d’une maisonnette, les personnages du Noël traditionnel alsacien, déguster une bolée de soupe au Munster, ou encore assister à un concert.

A la tombée de la nuit, la féerie de Noël s’empare définitivement des lieux grâce aux illuminations qui ne manquent pas de créer une ambiance intimiste et magique. .

Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Come and visit the Christmas Market and discover the many treasures of the valley (crafts, local products, decorations). Icing on the cake: various activities will be proposed to you from time to time.

German :

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt und entdecken Sie die zahlreichen Schätze des Tals (Kunsthandwerk, regionale Produkte, Dekorationen). Als Sahnehäubchen werden Ihnen punktuell verschiedene Animationen geboten.

Italiano :

Venite a visitare il Mercatino di Natale e a scoprire i tanti tesori della valle (artigianato, prodotti locali, decorazioni). Ciliegina sulla torta: di tanto in tanto verranno proposte varie attività.

Espanol :

Venga a visitar el Mercado de Navidad y descubra los numerosos tesoros del valle (artesanía, productos locales, decoraciones). La guinda del pastel: de vez en cuando se ofrecerán diversas actividades.

