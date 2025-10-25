Marché de Noël au Coffe Bar La Monarde Treignac
samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël au Coffe Bar La Monarde
Treignac Corrèze
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Après le succès de l’année dernière, le Marché de Noël revient pour une nouvelle édition chaleureuse et conviviale ! 11h à 18h , artisans, créateurs locaux, animations… .
Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine moulindesartsvivants@gamil.com
