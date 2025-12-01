Marché de Noël au coin du feu L’écrin du Temps Brocas

Marché de Noël au coin du feu

L’écrin du Temps 209 rue tinarage Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

L’écrin du Temps chambres d’hôtes vous invite

à son Marché de Noël au coin du feu !

vendredi 12 décembre de 14h à 18h

samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h à 17h

209 rue tinarage 40420 brocas

avec Atelier Baolin Hiboux d’Chiffons Sabine Vally…

informations 06 65 13 42 33

L’écrin du Temps chambres d’hôtes vous invite

à son Marché de Noël au coin du feu !

vendredi 12 décembre de 14h à 18h

samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h à 17h

209 rue tinarage 40420 brocas

avec Atelier Baolin Hiboux d’Chiffons Sabine Vally…

informations 06 65 13 42 33 .

L’écrin du Temps 209 rue tinarage Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 13 42 33 contact.s2m@gmail.com

English : Marché de Noël au coin du feu

L’écrin du Temps bed and breakfast invites you

to its fireside Christmas Market!

friday, December 12, 2pm to 6pm

saturday December 13 and Sunday December 14, 10am to 5pm

209 rue tinarage 40420 brocas

with Atelier Baolin Hiboux d?Chiffons Sabine Vally…

informations 06 65 13 42 33

L’événement Marché de Noël au coin du feu Brocas a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Cœur Haute Lande