Marché de Noël au Couvent du Bischenberg Bischoffsheim samedi 6 décembre 2025.
41 rue du Couvent Bischoffsheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Artisans et créateurs locaux, animations et petite restauration sur place, laissez-vous porter par la magie de l’Avent sur les hauteurs du village !
Venez découvrir la seconde édition du marché de Noël organisé par l’Amicale du couvent du Bischenberg !
Artisans et créateurs locaux seront ravis de vous présenter leurs créations tout au long du week-end. Une petite restauration, chaude ou froide, sera également disponible sur place pour ravir vos papilles. .
English :
Local craftspeople and creators, entertainment and light refreshments on site, let yourself be carried away by the magic of Advent on the heights of the village!
German :
Lokale Kunsthandwerker und Designer, Animationen und kleine Snacks vor Ort lassen Sie sich vom Zauber des Advents auf den Anhöhen des Dorfes tragen!
Italiano :
Con artigiani e designer locali, intrattenimento e spuntini in loco, lasciatevi trasportare dalla magia dell’Avvento sulle alture del villaggio!
Espanol :
Con artesanos y diseñadores locales, animaciones y aperitivos in situ, ¡déjese llevar por la magia del Adviento en las alturas del pueblo!
