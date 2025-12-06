Marché de Noël au Couvent du Bischenberg Bischoffsheim

Marché de Noël au Couvent du Bischenberg

41 rue du Couvent Bischoffsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Artisans et créateurs locaux, animations et petite restauration sur place, laissez-vous porter par la magie de l’Avent sur les hauteurs du village !

Venez découvrir la seconde édition du marché de Noël organisé par l’Amicale du couvent du Bischenberg !

Artisans et créateurs locaux seront ravis de vous présenter leurs créations tout au long du week-end. Une petite restauration, chaude ou froide, sera également disponible sur place pour ravir vos papilles. .

English :

Local craftspeople and creators, entertainment and light refreshments on site, let yourself be carried away by the magic of Advent on the heights of the village!

German :

Lokale Kunsthandwerker und Designer, Animationen und kleine Snacks vor Ort lassen Sie sich vom Zauber des Advents auf den Anhöhen des Dorfes tragen!

Italiano :

Con artigiani e designer locali, intrattenimento e spuntini in loco, lasciatevi trasportare dalla magia dell’Avvento sulle alture del villaggio!

Espanol :

Con artesanos y diseñadores locales, animaciones y aperitivos in situ, ¡déjese llevar por la magia del Adviento en las alturas del pueblo!

