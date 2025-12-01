Marché de Noël au Daq 2.0 DAQ 2.0 Luxeuil-les-Bains

Marché de Noël au Daq 2.0

DAQ 2.0 8 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le centre de formation organisera son marché de Noël.

Ce sera l’occasion pour les stagiaires de proposer à la vente quelques créations, ainsi que de la nourriture et des boissons, au profit de l’association Enfants et Sourires. .

DAQ 2.0 8 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël au Daq 2.0

L’événement Marché de Noël au Daq 2.0 Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-26 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)