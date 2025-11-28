Marché de Noël au Domaine Bohr avec Bienvenue à la Ferme Berstett

Marché de Noël au Domaine Bohr avec Bienvenue à la Ferme

18 rue de Reitwiller Berstett Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

Marché de Noël organisé au Domaine Bohr à Gimbrett en partenariat avec Bienvenue à la Ferme.

Bienvenue à la ferme et le Domaine Bohr propose le tout premier Marché de Noël sur le domaine familiale, un marché de Noël 100% fermier !

Au programme

Marché de producteurs (si vous souhaitez exposer, n’hésitez pas, des artisans locaux sont sollicités afin de proposer des produits à la vente !), une partie restauration et boisson assuré par les producteurs directement avec leurs produits, un stand Bienvenue à la ferme avec un jeu de l’oie géant et des cadeaux à gagner… et pleins d’autres animations !

La présence du Saint Nicolas va marquer cette soirée ainsi que des tours en calèche pour petits et grands. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 0 .

18 rue de Reitwiller Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 23 63 domaine.bohr@gmail.com

English :

Christmas market organized at Domaine Bohr in Gimbrett in partnership with Bienvenue à la Ferme.

German :

Weihnachtsmarkt, der auf der Domaine Bohr in Gimbrett in Partnerschaft mit Bienvenue à la Ferme organisiert wird.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato al Domaine Bohr di Gimbrett in collaborazione con Bienvenue à la Ferme.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado en el Domaine Bohr de Gimbrett en colaboración con Bienvenue à la Ferme.

