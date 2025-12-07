MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE D’AURIAC Carcassonne

MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE D’AURIAC

2535 Route de Saint-Hilaire Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 14:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le 7 décembre, de 9h à 14h, venez vivre la magie des fêtes dans l’atmosphère chaleureuse et authentique du Domaine d’Auriac.

Artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs savoir-faire, leurs gourmandises et de belles idées cadeaux.

Une parenthèse enchantée au cœur de la Place des Greniers d’Auriac.

Pour prolonger ce moment, notre Restaurant Gastronomique vous accueillera autour de notre Menu du Marché spécialement imaginé pour l’occasion.

Déjeuner au Restaurant Gastronomique autour du Menu du Marché (sur réservation)

.

2535 Route de Saint-Hilaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 25 72 22 auriac@relaischateaux.com

English :

On December 7, from 9am to 2pm, come and experience the magic of the festive season in the warm and authentic atmosphere of the Domaine d?Auriac.

Local craftsmen, designers and producers will be on hand to share their expertise, delicacies and gift ideas.

An enchanted interlude in the heart of the Place des Greniers d?Auriac.

To extend this moment, our Restaurant Gastronomique will welcome you with our Market Menu specially created for the occasion.

Lunch at the Restaurant Gastronomique around the Menu du Marché (on reservation)

German :

Erleben Sie am 7. Dezember von 9 bis 14 Uhr den Zauber der Festtage in der warmen und authentischen Atmosphäre der Domaine d’Auriac.

Handwerker, Designer und lokale Produzenten sind anwesend, um Ihnen ihr Können, ihre Leckereien und schöne Geschenkideen zu präsentieren.

Eine zauberhafte Klammer im Herzen des Place des Greniers d’Auriac.

Um diesen Moment zu verlängern, empfängt Sie unser Restaurant Gastronomique mit einem speziell für diesen Anlass kreierten Marktmenü.

Mittagessen im Restaurant Gastronomique mit Marktmenü (Reservierung erforderlich)

Italiano :

Il 7 dicembre, dalle 9.00 alle 14.00, venite a vivere la magia delle feste nella calda e autentica atmosfera del Domaine d’Auriac.

Artigiani, designer e produttori locali saranno a disposizione per condividere la loro esperienza, le loro prelibatezze e le loro idee regalo.

Una parentesi incantata nel cuore della Place des Greniers d’Auriac.

Per rendere il momento ancora più speciale, il nostro ristorante gastronomico sarà lieto di servirvi il nostro Menu del Mercato, ideato appositamente per l’occasione.

Pranzo al Ristorante Gastronomico con il Menu del Mercato (su prenotazione)

Espanol :

El 7 de diciembre, de 9:00 a 14:00, venga a vivir la magia de las fiestas en el ambiente cálido y auténtico del Domaine d’Auriac.

Artesanos, diseñadores y productores locales compartirán con usted su saber hacer, sus manjares y sus ideas para regalar.

Un interludio encantado en el corazón de la Place des Greniers d’Auriac.

Para que el momento sea aún más especial, nuestro restaurante gastronómico estará encantado de servirle nuestro Menú de Mercado, especialmente concebido para la ocasión.

Almuerzo en el Restaurante Gastronómico con el Menú de Mercado (reserva obligatoria)

