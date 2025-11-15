Marché de Noël au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Le traditionnel Marché de Noël organisé par le Rotary Club de Senlis ouvre ses portes les 15 et 16 novembre 2025.

Un cadre magique magnifiquement décoré par le Rotary dans le parc et dans l’Orangerie du Domaine de Chaalis. 8000 visiteurs attendus ! 70 exposants de grande qualité les visiteurs pourront se laisser tenter par des produits gastronomiques ou des réalisations d’artisanat d’art. Des idées de cadeaux originaux à offrir pour les fêtes de fin d’année.

Les enfants pourront prendre la pose aux côtés du Père Noël dans un joli décor dans la tente du Rotary. Les dessins réalisés par les écoliers de Borest et Fontaine-Chaalis dans le cadre du concours organisé par le Rotary y seront exposés.

Le Marché de Noël est également l’occasion de récolter des fonds pour lutter contre la polio et autres virus à travers le monde.

Le Rotary propose également la possibilité de prendre une pause dans un espace convivial thé, café, chocolat chaud, vin chaud et gâteaux maison.

La boutique du Domaine de Chaalis sera également à disposition des visiteurs.

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France noel.rotaryclubsenlis@gmail.com

L’événement Marché de Noël au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois