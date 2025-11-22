Marché de Noel au Domaine de La Balanderie Domaine de La Balanderie Colleville-Montgomery

Marché de Noel au Domaine de La Balanderie

Domaine de La Balanderie 34 route de ouistreham Colleville-Montgomery Calvados

Tarif : – –

Date :

Samedi 2025-11-22 11:00:00

2025-11-23 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Cette année, le Domaine de la Balanderie ouvre ses portes pour la toute première fois à la magie de Noël !

Les 22 et 23 novembre, de 11h à 20h, venez vivre un moment féérique dans un cadre enchanteur, illuminé et décoré pour l’occasion.

Au programme de cette première édition

Balade à poney (samedi) un instant magique pour les enfants.

Photo avec le Père Noël (dimanche) immortalisez un souvenir unique en famille.

Stands de créateurs bijoux, coffrets, vins, décorations artisanales et idées cadeaux originales à glisser sous le sapin.

Atelier maquillage de Noël pour les petits lutins en herbe !

Dégustation de vin chaud et de gâteaux de Noël ambiance conviviale garantie !

Laissez-vous emporter par l’esprit des fêtes lumières scintillantes, musique de Noël, senteurs gourmandes et rires d’enfants…

Un moment de partage et de magie pour petits et grands !

Venez célébrer avec nous la toute première édition du Marché de Noël du Domaine de la Balanderie et laissez la magie opérer ! .

Domaine de La Balanderie 34 route de ouistreham Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie +33 7 85 13 66 07 loaneribeiro14@gmail.com

English : Marché de Noel au Domaine de La Balanderie

This year, Domaine de la Balanderie opens its doors to the magic of Christmas for the very first time!

On November 22nd and 23rd, from 11am to 8pm, come and experience a magical moment in an enchanting setting, illuminated and decorated for the occasion.

German : Marché de Noel au Domaine de La Balanderie

Dieses Jahr öffnet die Domaine de la Balanderie zum allerersten Mal ihre Tore für den Weihnachtszauber!

Am 22. und 23. November, von 11 bis 20 Uhr, erleben Sie einen märchenhaften Moment in einer zauberhaften Umgebung, die für diesen Anlass beleuchtet und geschmückt ist.

Italiano :

Quest’anno il Domaine de la Balanderie apre per la prima volta le sue porte alla magia del Natale!

Il 22 e 23 novembre, dalle 11.00 alle 20.00, venite a vivere un momento magico in un ambiente incantevole, illuminato e decorato per l’occasione.

Espanol :

Este año, el Domaine de la Balanderie abre por primera vez sus puertas a la magia de la Navidad

Los días 22 y 23 de noviembre, de 11.00 a 20.00 h, disfrute de un momento mágico en un marco encantador, iluminado y decorado para la ocasión.

