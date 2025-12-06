Marché de Noël au Domaine de la Marterie Domaine de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart
Domaine de la Marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Toute la journée, artisans, produits gourmands, gaufres, bretzels.
Restaurant ouvert.
Domaine de la Marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 61 00
English : Marché de Noël au Domaine de la Marterie
All day long, artisans, gourmet products, waffles, pretzels.
Restaurant open.
German : Marché de Noël au Domaine de la Marterie
Den ganzen Tag über Handwerker, Feinschmeckerprodukte, Waffeln, Brezeln.
Restaurant geöffnet.
Italiano :
Tutto il giorno, artigiani, prodotti gourmet, waffle, pretzel.
Ristorante aperto.
Espanol : Marché de Noël au Domaine de la Marterie
Todo el día, artesanos, productos gourmet, gofres, pretzels.
Restaurante abierto.
L’événement Marché de Noël au Domaine de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère