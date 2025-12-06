Marché de Noël au Domaine de la Marterie Domaine de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Marché de Noël au Domaine de la Marterie

Domaine de la Marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Toute la journée, artisans, produits gourmands, gaufres, bretzels.

Restaurant ouvert.

Domaine de la Marterie 210 Allée du Golf de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 61 00

English : Marché de Noël au Domaine de la Marterie

All day long, artisans, gourmet products, waffles, pretzels.

Restaurant open.

German : Marché de Noël au Domaine de la Marterie

Den ganzen Tag über Handwerker, Feinschmeckerprodukte, Waffeln, Brezeln.

Restaurant geöffnet.

Italiano :

Tutto il giorno, artigiani, prodotti gourmet, waffle, pretzel.

Ristorante aperto.

Espanol : Marché de Noël au Domaine de la Marterie

Todo el día, artesanos, productos gourmet, gofres, pretzels.

Restaurante abierto.

L’événement Marché de Noël au Domaine de la Marterie Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère