Marché de Noël au Domaine de La Trigalière

Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Le Marché de Noël du Domaine de la Trigalière est de retour !

Fort du succès de la première édition, nous sommes heureux de vous ouvrir à nouveau les portes du Domaine pour notre 2ᵉ Marché de Noël, le 21 décembre .

Le Marché de Noël du Domaine de la Trigalière est de retour !

Fort du succès de la première édition, nous sommes heureux de vous ouvrir à nouveau les portes du Domaine pour notre 2ᵉ Marché de Noël, le 21 décembre .

Au programme une sélection d’artisans et de créateurs passionnés, couture, bijoux, gravure, apiculture et bien d’autres savoir-faire

Des cadeaux originaux pour gâter vos proches, vin chaud, crêpes et douceurs d’hiver

Une atmosphère chaleureuse et festive au cœur de la nature

Une belle journée pour flâner entre les stands, profiter des animations, goûter des saveurs de saison… et retrouver toute la magie des fêtes ! .

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Discover the Christmas Market at Domaine de la Trigalière

Immerse yourself in the magic of Christmas in the enchanting setting of Domaine de la Trigalière. This exceptional Christmas market invites you to enjoy a unique experience combining tradition and enchantment.

L’événement Marché de Noël au Domaine de La Trigalière Ambillou a été mis à jour le 2025-12-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE