Marché de Noël au Domaine de La Trigalière Ambillou
Marché de Noël au Domaine de La Trigalière Ambillou dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël au Domaine de La Trigalière
Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Le Marché de Noël du Domaine de la Trigalière est de retour !
Fort du succès de la première édition, nous sommes heureux de vous ouvrir à nouveau les portes du Domaine pour notre 2ᵉ Marché de Noël, le 21 décembre .
Au programme une sélection d’artisans et de créateurs passionnés, couture, bijoux, gravure, apiculture et bien d’autres savoir-faire
Des cadeaux originaux pour gâter vos proches, vin chaud, crêpes et douceurs d’hiver
Une atmosphère chaleureuse et festive au cœur de la nature
Une belle journée pour flâner entre les stands, profiter des animations, goûter des saveurs de saison… et retrouver toute la magie des fêtes ! .
Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Discover the Christmas Market at Domaine de la Trigalière
Immerse yourself in the magic of Christmas in the enchanting setting of Domaine de la Trigalière. This exceptional Christmas market invites you to enjoy a unique experience combining tradition and enchantment.
