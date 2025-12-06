MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE DE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois

MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE DE MONTAUDE

rue des acacias Roquecourbe-Minervois Aude

Le Domaine de Montaude fête Noël !

Bienvenue au marché de Noël de Roquecourbe Minervois, des artisans/créateurs et producteurs locaux. Bar à huitres, vin chaud, animations musicales et chorale.

Venez partager La Magie de Noël !!!

English :

Domaine de Montaude celebrates Christmas!

Welcome to the Roquecourbe Minervois Christmas market, featuring local craftsmen, designers and producers. Oyster bar, mulled wine, musical entertainment and choir.

Come and share in the magic of Christmas!

