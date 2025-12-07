MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE DE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois
MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE DE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE DE MONTAUDE
rue des acacias Roquecourbe-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Domaine de Montaude fête Noël !
Bienvenue au marché de Noël de Roquecourbe Minervois, des artisans/créateurs et producteurs locaux. Bar à huitres, vin chaud, animations musicales et chorale.
Venez partager La Magie de Noël !!!
.
rue des acacias Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie +33 4 68 43 72 54 contact@domainemontaude.com
English :
Domaine de Montaude celebrates Christmas!
Welcome to the Roquecourbe Minervois Christmas market, featuring local craftsmen, designers and producers. Oyster bar, mulled wine, musical entertainment and choir.
Come and share in the magic of Christmas!
L’événement MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE DE MONTAUDE Roquecourbe-Minervois a été mis à jour le 2025-12-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois